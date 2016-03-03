الرئيس الجزائرى يلتقى وزير العلاقات الخارجية الأنجولى

أكد وزير العلاقات الخارجية الأنجولى جورج ريبيلو شيكوتى رغبة بلاده فى تعزيز تعاونها أكثر مع الجزائر خاصة فى المجالات الاقتصادية والتقنية.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما جرى خلال اللقاء استعراض المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، حيث أكد الوزير الأنجولى ضرورة إيجاد حل للنزاع فى الصحراء الغربية وذلك طبقا للوائح و قرارات الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوى كما اكد أنه أبلغ الرئيس بوتفليقة تحيات نظيره الأنجولى جوزى ايدواردو دوس سانتوس .
وقال شيكوتى عقب لقائه مع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الأربعاء، بأن الجزائر مثل يجب أن يقتدى به القادة الأنجوليين خاصة فى مجالات التنمية الاقتصادية و التقنية و تسيير الجماعات المحلية .
وأوضح الوزير الأنجولى أنه تطرق مع الرئيس بوتفليقة إلى التجربة الجزائرية فى مجال المحروقات والصناعة ، معربا عن تقديره للتقدم الذى حققته الجزائر فى هذا المجال.
كما جرى خلال اللقاء استعراض المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، حيث أكد الوزير الأنجولى ضرورة إيجاد حل للنزاع فى الصحراء الغربية وذلك طبقا للوائح و قرارات الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوى كما اكد أنه أبلغ الرئيس بوتفليقة تحيات نظيره الأنجولى جوزى ايدواردو دوس سانتوس .
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