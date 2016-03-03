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الرئيس الجزائرى يلتقى وزير العلاقات الخارجية الأنجولى

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الرئيس الجزائرى يلتقى وزير العلاقات الخارجية الأنجولى الرئيس الجزائرى يلتقى وزير العلاقات الخارجية الأنجولى
أكد وزير العلاقات الخارجية الأنجولى جورج ريبيلو شيكوتى رغبة بلاده فى تعزيز تعاونها أكثر مع الجزائر خاصة فى المجالات الاقتصادية والتقنية.

وقال شيكوتى عقب لقائه مع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الأربعاء، بأن الجزائر مثل يجب أن يقتدى به القادة الأنجوليين خاصة فى مجالات التنمية الاقتصادية و التقنية و تسيير الجماعات المحلية .

وأوضح الوزير الأنجولى أنه تطرق مع الرئيس بوتفليقة إلى التجربة الجزائرية فى مجال المحروقات والصناعة ، معربا عن تقديره للتقدم الذى حققته الجزائر فى هذا المجال.

كما جرى خلال اللقاء استعراض المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، حيث أكد الوزير الأنجولى ضرورة إيجاد حل للنزاع فى الصحراء الغربية وذلك طبقا للوائح و قرارات الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوى كما اكد أنه أبلغ الرئيس بوتفليقة تحيات نظيره الأنجولى جوزى ايدواردو دوس سانتوس .
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