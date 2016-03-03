الوداد يقدم شيكاتارا بالقميص رقم 10 رسميا

قدم الوداد المغربي لاعبه الجديد شيسوم شيكاتارا المهاجم النيجيري صاحب الـ21 عاما في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.

ووقع شيكاتارا على عقود انضمامه للوداد بحضور سعيد الناصري رئيس الوداد وأعضاء مجلس الإدارة بجانب وسائل إعلام محلية.

وظهر شيكاترا بالقميص رقم 10 بعد تألقه في بطولة إفريقيا للمحليين وسيبدأ الدفاع عن القميص الأحمر انطلاقا من الموسم المقبل.

وعبر شيكاتارا عن سعادته بالتوقيع للوداد واعدا بتقديم الأفضل رفقة الفريق ومساعدة زملائه في تحقيق النتائج المرغوبة والألقاب التي يطالب بها جمهور الوداد.

وارتبط شيكاتارا بانتقاله للزمالك قبل أن يتعاقد الأبيض مع إيمانويل مايوكا ليغلق قائمته الأجنبية بوجود المهاجم الزامبي مع محمد كوفي ومعروف يوسف.