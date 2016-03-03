محامى ميرهان حسين: التهم الموجهة لموكلتى تحيلها للجنح

أكد عاصم قنديل محام الفنانة ميرهان حسن أن التهم التى وجهتها نيابة الهرم لموكلته كلها تحيلها لمحكمة الجنح بتهم التعدى على موظف عام وقيادة سيارة تحت تأثير السكر.

وكان المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم قد أمر بعرض الفنانة ميرهان حسين صباح غد الخميس، على الطب الشرعى للكشف عليها وبيان ما بها من إصابات، وذلك بعد توجيهها اتهاما لضابطين من قسم الهرم بالاعتداء عليها بالضرب وهتك عرضها. يذكر أن نيابة الهرم أمرت مساء اليوم بإخلاء سبيل الفنانة بكفالة 5 آلاف جنيه، فى اتهامها بالاعتداء على ضباط قسم شرطة الهرم، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل ضابطين بضمان وظيفتهما لاتهامهما بالاعتداء على الفنانة. كانت النيابة قد وجهت للفنانة الشابة تهمة التعدى بالضرب على موظف أثناء تأدية مهام وظيفته، والسب والقذف والسكر أثناء القيادة، كما اتهمت الضابطين بالاعتداء على الفنانة وهتك عرضها.

- عرض الفنانة ميرهان حسين على الطب الشرعى لبيان حقيقة هتك عرضها