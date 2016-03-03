ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على طن دقيق من أموال الدعم بالقاهرة

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب مخبز، لاستيلائه على طن دقيق من أموال الدعم بمصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات بقيام صاحب مخبز بلدى بنطاق محافظة القاهرة بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، باستخدام بطاقات تموينية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم، محققًا أرباحا غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخبز المُتحرَّى عنه، وأسفرت عن ضبط مسئول المخبز، وبالفحص تبيَّن استيلاؤه على طن دقيق و 138 كيلو، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

- سقوط صاحب مخبز بلدى استولى على 34 طن دقيق مدعم فى الزاوية الحمراء