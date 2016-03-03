بالفيديو - خبر عاجل.. بايرن ميونيخ يخسر على ملعبه

سقط بايرن ميونيخ لأول مرة هذا الموسم على ملعبه بسبب ماينز الذي فاز 2-1 في مواجهة الفريقين بالجولة 24 للدوري الألماني.

ورغم أن بايرن متفوق في صدارة البوندزليجا برصيد ثماني نقاط قبل المباراة إلا أنه لم يخسر على ملعبه في كل البطولات التي أقيمت في أليانز أرينا معقل العملاق البافاري.

وتقدم جايرو سامبايرو في الدقيقة 26 وتعادل أريين روبن في الدقيقة 64.

لكن جوهان أندريا كوردوبا نجح في خطف هدف الفوز لماينز في الدقيقة 86.

وارتفع رصيد ماينز للنقطة 39 في الترتيب الخامس بينما مازال بايرن متصدرا برصيد 62 نقطة.

وكانت أخر هزيمة لبايرن على ملعبه الموسم الماضي أمام أوجسبرج في الجولة 32 للدوري الألماني بعد أن حسم اللقب بتاريخ التاسع من مايو 2015.

شاهد الأهداف

في إطار الجولة ذاتها، قلص بروسيا دورتموند فارق النقاط إلى خمسة بعد فوزه على درامشتات 2-0.

وارتفع رصيد دورتموند للنقطة 57 في الوصافة بينما درامشتات يصارع في ذبل الجدول برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن أينتراخت فرانكفورت القابع في الترتيب الـ16 أول مراكز الهبوط.

وسجل هدفي دورتموند أدريان راموس وإريك دوروم في الدقيقتين 38 و53.

وضيق دورتموند الخناق على بايرن قبل مواجهتهما في الجولة المقبلة.

شاهد الأهداف

كما فاز هيرتا برلين على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين للاشيء سجلهما كل من الألماني ميتشل فايسر (ق64) والإيفواري سالومون كالو (ق78)، بذلك يصبح رصيد هيرتا برلين 42 نقطة في المركز الثالث، فيما يتجمد رصيد فرانكفورت عند 23 نقطة في المركز الـ16.

بالمثل، سحق فيردر بريمن منافسه باير ليفركوزن بأربعة أهداف أحرزها كل من الألماني فين بارتلز (ق5) والبيرواني كلاوديو بيزارو (ق55)، ثم أضاف بيزارو هدفه الثاني والهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء (ق65)، قبل أن يهدي المدافع السنغالي بابي جيلوبودجي لاعب بريمن الفريق المنافس هدفا بالخطأ في مرماه (ق69)، ليختتم بيزارو رباعية فيردر بريمن بهدف شخصي ثالث له (ق83).

بذلك يقفز فيردر بريمن مؤقتا خارج منطقة الهبوط بعد أن أصبح في جعبته 24 نقطة في المركز الـ15 ، بينما توقف رصيد باير ليفركوزن عند 35 نقطة في المركز السابع.

كذلك، أمطر بروسيا مونشنجلادباخ مرمى شتوتجارت برباعية نظيفة افتتحها البلجيكي ثورجان هازارد (ق16)، ثم البرازيلي رافائيل (ق60)، وأيضا الألماني باتريك هيرمان (ق68)، قبل أن يحرز الهدف الرابع الألماني كيفن جروسكرتس بالخطأ في شباك فريقه شتوتجارت (ق90).

وارتقى جلادباخ إلى المركز الرابع بعد أن أضاف لرصيده ثلاث نقاط ليصبح الإجمالي 39 نقطة، وتوقف رصيد شتوتجارت عند 28 نقطة في المركز الـ12.

فيما تغلب هوفنهايم على منافسه أوجسبورج بهدفين لواحد، وجاء هدفا هوفنهايم عن طريق كل من الألماني كيفن فولاند (ق25)، والألماني أيضا مارك أوته (ق81)، بينما أحرز هدف أوجسبورج الوحيد الهولندي باول فيرهيج (ق40).

بالتالي يضيف هوفنهايم ثلاث نقاط إلى رصيده المتواضع الذي بلغ 21 نقطة يحل بها في المركز قبل الأخير، وبقى أوجسبورج في نفس مركزه الـ13 ولديه 25 نقطة.

وانتزع شالكه فوزا مثيرا بنتيجة 3-2 على ضيفه هامبورج الذي تقدم مبكرا بفضل هدف لاعبه الألماني نيكولاي مولر (ق4)، قبل أن يدرك الألماني ماكس ماير هدف التعادل لشالكه (ق38)، وفي الشوط الثاني أضاف الهولندي كلاس يان هونتلار الهدف الثاني لشالكه (ق66)، وأتبعه النمساوي أليساندرو شوبف بالهدف الثالث (ق77)، قبل أن يتقلص الفارق بهدف ثان لهامبورج سجله الصربي جويكو كاشار (ق90).

بذلك يرتقي شالكه للمركز السادس بعد أن رفع رصيده من النقاط إلى 38 نقطة، بينما تجمد رصيد هامبورج عند 28 نقطة في المركز الـ11.