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بالفيديو – الانتقام السريع.. ليفربول يسحق مانشستر سيتي بثلاثية

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بالفيديو – الانتقام السريع.. ليفربول يسحق مانشستر سيتي بثلاثية بالفيديو – الانتقام السريع.. ليفربول يسحق مانشستر سيتي بثلاثية

ثلاثة أيام فقط احتاجها ليفربول من أجل الانتقام من مانشستر سيتي.. ولكن الثأر لم يكن عاديا بل جاء بثلاثية ساحرة.

وتغلب ليفربول يوم الأربعاء على ضيفه مانشستر سيتي في ملعب أنفيلد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بعد ثلاثة أيام فقط من هزيمة ليفربول على يد مانشستر سيتي بركلات الترجيح في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان".

هذا الانتصار رفع رصيد ليفربول إلى 41 نقطة يحتل بهم المركز الثامن وله مباراة مؤجلة أمام إيفرتون في دربي الميرسيسايد.

فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 47 نقطة يحتل بهم المركز الرابع وذلك بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي المتصدر، وله لقاء مؤجل أيضا أمام نيوكاسل.

افتتح آدم لالانا أهداف ليفربول في الدقيقة 34، قبل أن يضيف جيمس ميلنر الهدف الثاني بعد ذلك بسبع دقائق.

واختتم روبرتو فيرمينو انتقام ليفربول بتسجيله للهدف الثالث في الدقيقة 57.

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فيديو اليوم السابع

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