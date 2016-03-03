عبد الحفيظ لمارتن يول: الأهلي أقرب الأندية لأوروبا

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي رسالة للهولندي مارتن يول المدير الفني الجديد للفريق.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الحياة 2: "بالطبع مارتن يول سيجد اختلافًا كبيرًا بالطبع، ولكن الأهلي يعد أقرب الأندية في مصر للنظام الاحترافي في أوروبا".

وأضاف: "مارتن يول سيكون له كافة الصلاحيات، ومنظومة النادي تسعى لمساعدته بشكل إيجابي".

واستدرك: "ولكن هناك بعض الأمور اللائحية والانضباطية والتعاقدية خاصة بالنظام في النادي ضمن صلاحيات مدير الكرة ومدير قطاع الكرة".

واختتم عبد الحفيظ: "سيقوم مارتن يول بالإطلاع على كل هذه التفاصيل، ليكون على علم بكل كبيرة وصغيرة".