بالفيديو – ركلة حرة جميلة تقود يونايتد لانتصار صعب على واتفورد

حقق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على منافسه واتفورد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء.

واستضاف يونايتد منافسه واتفورد في ملعب أولد ترافورد في إطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وفاز الشياطين الحمر بهدف مقابل لا شيء سجله الإسباني خوان ماتا من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

ورفع فريق المدرب لويس فان جال رصيده بذلك الانتصار إلى 47 نقطة بالتساوي مع مانشستر سيتي ولكن فارق الأهداف لصالح الأخير ليأتي الفريق الأحمر خامسا ولجاره مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد واتفورد عند 37 نقطة يحتل بهم المركز الـ12.

ويعد هذا الانتصار هو الثاني على التوالي ليونايتد في الدوري الإنجليزي بعدما تغلب على أرسنال قبل عدة أيام وذلك بعد الهزيمة المفاجئة أمام سندرلاند.

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