أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عرض الفنانة ميرهان حسين على الطب الشرعى لبيان حقيقة هتك عرضها

Google+ Print
عرض الفنانة ميرهان حسين على الطب الشرعى لبيان حقيقة هتك عرضها عرض الفنانة ميرهان حسين على الطب الشرعى لبيان حقيقة هتك عرضها
أمر المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم بعرض الفنانة ميرهان حسين صباح غد الخميس، على الطب الشرعى للكشف عليها وبيان ما بها من إصابات، وذلك بعد توجيهها اتهاما لضابطين من قسم الهرم بالاعتداء عليها بالضرب وهتك عرضها .

يذكر أن نيابة الهرم أمرت مساء اليوم بإخلاء سبيل الفنانة بكفالة 5 آلاف جنيه، فى اتهامها بالاعتداء على ضباط قسم شرطة الهرم، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل ضابطين بضمان وظيفتهما لاتهامهما بالاعتداء على الفنانة.

كانت النيابة قد وجهت للفنانة الشابة تهمة التعدى بالضرب على موظف أثناء تأدية مهام وظيفته، والسب والقذف والسكر أثناء القيادة، كما اتهمت الضابطين بالاعتداء على الفنانة وهتك عرضها.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه سيتم إخلاء سبيل الفنانة مريهان حسين من قسم شرطة الهرم بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، ودفعها كفالة 5 آلاف جنيه، عقب صدور قرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.

وأضاف المصدر أنه تم الكشف الفنى على الفنانة وتبين عدم صدور أحكام قضائية ضدها، كما أنها ليست مطلوبة على ذمة قضايا أخرى.


>إخلاء سبيل الفنانة ميرهان حسين بكفالة 5 آلاف جنيه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365