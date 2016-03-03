عرض الفنانة ميرهان حسين على الطب الشرعى لبيان حقيقة هتك عرضها

أمر المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم بعرض الفنانة ميرهان حسين صباح غد الخميس، على الطب الشرعى للكشف عليها وبيان ما بها من إصابات، وذلك بعد توجيهها اتهاما لضابطين من قسم الهرم بالاعتداء عليها بالضرب وهتك عرضها .

يذكر أن نيابة الهرم أمرت مساء اليوم بإخلاء سبيل الفنانة بكفالة 5 آلاف جنيه، فى اتهامها بالاعتداء على ضباط قسم شرطة الهرم، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل ضابطين بضمان وظيفتهما لاتهامهما بالاعتداء على الفنانة.

كانت النيابة قد وجهت للفنانة الشابة تهمة التعدى بالضرب على موظف أثناء تأدية مهام وظيفته، والسب والقذف والسكر أثناء القيادة، كما اتهمت الضابطين بالاعتداء على الفنانة وهتك عرضها.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه سيتم إخلاء سبيل الفنانة مريهان حسين من قسم شرطة الهرم بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، ودفعها كفالة 5 آلاف جنيه، عقب صدور قرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.

وأضاف المصدر أنه تم الكشف الفنى على الفنانة وتبين عدم صدور أحكام قضائية ضدها، كما أنها ليست مطلوبة على ذمة قضايا أخرى.

إخلاء سبيل الفنانة ميرهان حسين بكفالة 5 آلاف جنيه