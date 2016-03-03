شركة "أديداس" العالمية ترشح المصرى ناصف ساويرس لعضوية مجلس الإدارة

تقترح أديداس انضمام رجل الأعمال المصرى ناصف ساويرس، وممثل عن ألبرت فرير أغنى رجل بلجيكى، للانضمام إلى عضوية مجلس الإدارة بعد أن اشترى كل منهما حصصًا كبيرة فى مجموعة الملابس الرياضية الألمانية.

ويقول بعض المستثمرين، إن مجلس إدارة أديداس، الذى يهيمن عليه استشاريون ألمان، وممثلون لاتحادات العمال يفتقر إلى النفوذ الذى يتمتع به مجلس منافستها "نايكى" الذى يضم أسماء من العيار الثقيل مثل تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل.

وقالت شركة أديداس اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة يقترح انتخاب ساويرس، وايان جاليين، رئيس جروب بروكسيليس لامبرت الشركة القابضة لاستثمارات "فرير" وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة السنوى للشركة المقرر فى 12 مايو ولعضوية مدتها ثلاث سنوات.

وقال إيجور لانداو رئيس مجلس الإدارة: "لا يشاركنا المرشحان رؤيتنا لفرص نمو المجموعة فحسب بل سيجلبان أيضا لمجلس الإدارة كنزا من التجارب العالمية والخبرة المالية والاستثمارية الكثيفة."

واشترى كل من ساويرس وفرير، العام الماضى حصصًا تزيد على خمسة بالمئة فى ثانى أكبر شركة للملابس الرياضية فى العالم.

وأضافت شركة أديداس، إن مجلسها الحالى يتكون من 12 عضوًا وسيزيد حجمه إلى 16 عضوًا حيث سيختار الموظفون عضوين إضافة إلى ساويرس وجاليين.

ورحبت ساوث إيسترن كونسنتريتيد فاليو التى تضم مصالح هوكينز وساويرس بترشيحهما لمجلس إدارة أديداس، وقال مديرها سكوت كوب فى بيان "ستحقق تلك الإضافات تمثيلا حقيقيًا للمساهمين وستعزز الخبرة الصناعية لمجلس الإدارة.

وأضاف: "نعرف ناصف ساويرس منذ سنوات طويلة ونعتقد أن خبرته الصناعية وبراعته فى تخصيص رأس المال تشكلان إضافة كبيرة لمجلس إدارة أديداس."

وأعلنت أديداس فى يناير أن كاسبر رورستيد، الرئيس التنفيذى لهنكل، سيصبح رئيسا تنفيذيا جديدا فى أكتوبر تشرين الأول خلفا لهربرت هاينر الذى قاد الشركة على مدى خمسة عشر عامًا.

"ناصف ساويرس" و"هوكينز" يقيمان شراكة استثمارية فى الملابس الرياضية