الداخلية: مصرع أحد المتهمين باغتيال رجال الشرطة بالقليوبية

أفادت وزارة الداخلية بمصرع أحد مرتكبى واقعة استشهاد أربعة من رجال الشرطة بالخانكة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وأوضحت الداخلية، أنه فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام لتحديد وضبط مرتكبى واقعة إطلاق الأعيرة النارية على قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة الخانكة بمنطقة سرياقوس مما أسفر عن استشهاد أربعة من رجال الشرطة، فتم تشكيل فرق بحث توصلت جهودها إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وقيام أحد المتهمين الهاربين ويدعى "محمد .ح" وشهرته الجاكى عاطل – ومقيم بالجعافرة دائرة مركز شرطة شبين القناطر – مطلوب ضبطه فى القضية رقم 13377 جنايات مركز شرطة شبين القناطر لسنة 2015م، إطلاق أعيرة نارية وإتلاف محولات كهرباء بالتواجد بمنطقة القرين بمحافظة الشرقية، فاستهدفت مأمورية أمنية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الشرقية المتهم وتم وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

وكشفت الداخلية أن تحريات الأمن توصلت إلى اختباء باقى المتهمين بمنطقة الثلاث كبارى بقرية الجعافرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وعلى الفور تم استهدافهم بالتنسيق مع إدارة قوات الأمن، وأثناء اقتراب القوات من محل إختباء الهاربين المتواجدين بالزراعات، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم فقامت القوات بمادلتهم إطلاق الأعيرة النارية إلا أنهم تمكنوا من الهرب وتخلوا عن حقيبة بداخلها طبنجة عيار 9مم وبخزينتها 5 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 220 جراما، ومبلغا ماليا قدره 35165 جنيهاً، وميزان حساس ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبتمشيط منطقة الزراعات بمكان تبادل إطلاق الأعيرة النارية تم العثور على جثة أحد مرتكبى الواقعة الهاربين "سيد .م"وشهرته نجيه – ومقيم بالجعافرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر (هارب من السجن خلال أحداث يناير 2011 فى القضية رقم 2544 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2007 مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن 6 سنوات، وسبق إتهامه فى 4 قضايا "سرقة وسائل نقل، مخدرات" ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 8 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "سلاح وذخيرة، استعمال قوة، مخدرات، مقاومة سلطات وشروع فى قتل، إخفاء مسروقات، سرقة"، وكذا مطلوب ضبطه وإحضاره فى 8 قضايا "مخدرات، سلاح، مقاومة سلطات" عقب إصابته بعدة طلقات نارية بالجسم.. وبحوزته (طبنجة عيار 9مم، كمية من مخدر الهيروين وزنت 200 جرام ، 10 طلقات نارية عيار 7,62×39مم ، دراجة نارية) .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم المضبوط، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجار مناقشته حول ظروف وملابسات الواقعة وتكثيف الجهود لسرعة ضبط المتهمين الهاربين والأسلحة المستخدمة.

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