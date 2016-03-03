أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"وزارة العدل" تعد قانونين لتجريم الحرمان من الميراث وزواج القاصرات

Google+ Print
"وزارة العدل" تعد قانونين لتجريم الحرمان من الميراث وزواج القاصرات "وزارة العدل" تعد قانونين لتجريم الحرمان من الميراث وزواج القاصرات
كشفت مصادر قضائية، أن قطاعى التشريع برئاسة المستشار حسن بدراوى وحقوق المرآة والطفل برئاسة المستشارة غادة الشهاوى بوزارة العدل، يسعيان للإنتهاء من قانونين الأول يجرم الحرمان من الميراث والأخر يجرم زواج القاصرات دون 18 عاما.

وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع" أن فكرة تحديد مشروع قانون يجرم الحرمان من الميراث جاء بعد مناشدات عديدة من سيدات مصريات حرمن من ميراث عائلتهن وخاصة فى وجه بحرى والصعيد من خلال الشكاوى التى تصل المكاتب التى خصصها قطاع المرأة الجديد للسيدات المهمشات.

وأوضحت، أن المرآة ستكون اكثر إستفادة من مواده التى توقع عقوبات جنائية سالبة للحرية لكل من يمنع سيدة من ميراثها، لافتا أن فكرة المشروع ترفع من مكانة المرآة المصرية ومنحها جميع حقوقها.
>وأضافت، اما بالنسبة لفكرة تجريم زواج القاصرات جنائيا دون ال18 عاما مازال تحت الدراسة خاصة أنه لا يوجد قانون فى يجرم تزويج القاصرات دون الـ 18 عاما"، مشيرا الى أن الموجود حاليا هو توقيع عقوبة تأديبية على من يقوم بتوثيق زواج القاصرات لأنه مخالف للقانون.

وتابعت المصادر أن رؤية تجريم زواج القاصرات جنائيا سيتم طرحها قريبا، فضلا عن قرار المستشار احمد الزند وزير العدل بإنشاء دوائر لمحاكمة المتهمين فى قضايا العنف ضد المرأة، وان مواد قانون العقوبات ستكون هى التشريع الذى سيستمد منه للحكم على المتهمين فى هذه الدوائر".

واكدت المصادر، أنه عقب الإنتهاء من تلك المشاريع القانونية سيتم عرضها على الفور على المستشار أحمد الزند وزير العدل للإطلاع عليها ودراستها ثم لإرسالها إلى مجلس الدولة للبت فى قانونيتها.


>- أحمد الزند يعود من الكويت بعد توقيع اتفاقية تعاون قضائى بين البلدين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي