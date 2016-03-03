علاء عابد:"عكاشة" اعترف فى التحقيقات بتفاوضه مع سفير إسرائيل حول سد النهضة

قدم علاء عابد عضو مجلس النواب، التحية للنواب الذين وافقوا على إسقاط عضوية توفيق عكاشة و قدموا مثلاً على الوطنية ليست حكراً على أحد، وأظهرت روح الوطنية فى ممثلى الشعب، موضحاً أن التحقيقات استمرت أكثر من 4 ساعات مع النائب السابق توفيق عكاشة.

وأشار علاء عابد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، إلى أن عكاشة قال فى التحقيقات إنه تفاوض مع السفير الإسرائيلى حول سد النهضة، لافتاً إلى أن عكاشة اعترف بأنه سافر إلى إسرائيل، وسيسافر مرات أخرى، وقال إنه أخبر أجهزة المخابرات والأمن.

وأوضح أنه تلقى الكثير من التفويضات لإسقاط عضوية عكاشة وسحب الثقة، من أهالى دائرته وواجهوه بها، لافتاً إلى" أن مقدرات الشعوب والثوابت الوطنية التى تربينا عليها، لا يمكن العبث بها بهذه الرعونة والطريقة التى تؤدى بالبلاد إلى نتائج سلبية".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عكاشة تحدث عن علاقته بدولة إسرائيل، ووصفها بأنها إحدى الدول المقربة إلى قلبه، كما تحدث عن الإمارات والسعودية بالسب والشتائم، مناشداً الإعلاميين أن يكون إعلامهم "تنويرى" للشعب المصرى ودافع للدولة إلى الأمام.

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