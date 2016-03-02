الديوان الملكى الهاشمى: نائب الرئيس الأمريكى يزور الأردن 10 مارس

أفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى ، بأن نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن سيقوم بزيارة إلى الأردن فى العاشر من الشهر الحالى ضمن جولة له فى المنطقة ، يستقبله خلالها الملك عبد الله الثانى .

وسوف يبحث الملك عبد الله الثانى وبايدن، بحسب البيان الصادر مساء اليوم الأربعاء، الجهود الإقليمية والدولية فى الحرب على الإرهاب ومستجدات الأزمة السورية خصوصا مساعى التوصل إلى حل لها ينهى معاناة الشعب السورى إضافة إلى العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها بما فى ذلك التعاون العسكرى بين البلدين.

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