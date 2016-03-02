حبس أمين ورقيب شرطة لتعديهما على أطباء مستشفى جامعة الإسكندرية

أمرت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، برئاسة المستشار عمر سليم، بحبس أمين ورقيب شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على 4 أطباء بالمستشفى الرئيسى الجامعى “الميري”، ووجهت لهم النيابة تهم الاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، واستخدام القوة.

وكان فريق من نيابة شرق الإسكندرية الكلية بإشراف المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية اليوم الأربعاء إلى أقوال الأطباء الذين تم التعدى عليهم أمس داخل المستشفى الأميرى الجامعى على يد أمين شرطة وشقيقه رقيب شرطة.

وتعود الواقعة إلى تلقى اللواء نادر جنيدي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا أمس الثلاثاء بحدوث مشاجرة داخل المستشفى الأميرى الجامعى بالإسكندرية بين كل من طرف أول أمين الشرطة ورقيب الشرطة هانى وطارق مصطفى أحمد محمود من قوة شرطة الترحيلات وزوجة الأول والطرف الثانى طبيب أحمد جميل متولى وطبيب محمد طارق وطبيب عبدالله السيد والطبيبة شيرين سليمان السيد.

وأفادت التحريات إلى وقوع مشادة كلامية بين الطرفين إر إدعاء الطرف الأول تقاعس الطرف الثانى عن علاج والد فردى الشرطة وأسفر ذلك عن إصابة إثنين من الأطباء بإصابات متعددة وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية قرر أمس اتخاذ قرار بإحالة أمين الشرطة والرقيب إلى الإحتياط حرصا على الصالح العام واتخاذ اللازم قانونا حيالهم