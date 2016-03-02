عبد الحفيظ يحدد الرسالة من فوز الأهلي على بتروجيت

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن فوز فريقه على بتروجيت بهدفين في الدوري، له أهمية كبيرة في توصيل رسائل للمنافسين.

وأوضح عبد الحفيظ: "بتروجيت فريق قوي للغاية، يضم لاعبين مميزين، ويحقق نتائج قوية، فلم يخسر سوى 3 مباريات فقط، كما لم يسقط بفارق هدفين منذ الجولة السابعة".

وأضاف عبر قناة الحياة 2: "الفوز على بتروجيت يؤكد أن الأهلي قادر على ضرب فرق مستقرة، وهي رسالة لباقي المنافسين".

وأشار إلى أن الأهلي أدى بشكل جيد أول 22 دقيقة، ثم تراجع المستوى آخر 15 دقيقة من الشوط الأول، حيث ضغط بتروجيت وهدد الأهلي بمحاولات عديدة وحصل على أكثر من ركلة ركنية.

وأتم: "ولكن الأهلي سيطر على الشوط الثاني بالكامل، وحقق فوزًا مستحقًا".

ورفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول بفارق ست نقاط عن الزمالك الذي يلاقي الإنتاج الحربي بنفس الجولة مساء الخميس.