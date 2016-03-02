صور| محافظ أسيوط يلتقي السفير الأمريكي ستيفن بيكروفت

التقى مساء اليوم الأربعاء المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، ستيفن بيكروفت السفير الأمريكي بالقاهرة، وشيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر خلال زيارتهم لمحافظة أسيوط لتفقد بعض المشروعات الصحية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى المحافظة وذلك بحضور محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

وقال محافظ أسيوط، في بيان له اليوم، إن جولة سفير الولايات المتحدة سوف تبدأ بزيارة الدير المحرق بمركز القوصية والوحدة الصحية برزقة الدير المحرق ومشروع للصرف الصحي بقرية بني إدريس بالقوصية ثم يتفقد بعدهم محطة مياه بهيج والتي تبلغ تكلفتها اكثر من 17 مليون جنيه.

وأشاد محافظ أسيوط، خلال لقاءه السفير الامريكي بالعلاقات التي تربط بين مصر والولايات المتحدة مشيدا بالمشروعات التي تقوم عليها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالمحافظة.

وأعرب سفير الولايات المتحدة، عن سعادته لزيارة محافظة أسيوط مؤكدا انه سيقوم بزيارة الدير المحرق بمركز القوصية وعددا من مشروعات الوكالة بمحافظة أسيوط.