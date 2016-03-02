أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السفير الأمريكى يصل أسيوط لتفقد بعض المشروعات‎

Google+ Print
السفير الأمريكى يصل أسيوط لتفقد بعض المشروعات‎ السفير الأمريكى يصل أسيوط لتفقد بعض المشروعات‎

ستيفن بيكروفت

وصل مساء اليوم الأربعاء، ستيفن بيكروفت السفير الأمريكي لدي ، إلى مدينة أسيوط لتفقد بعض المشروعات في إطار التعاون المصري الأمريكى للكشف عن جودة المياه المبرمة مع شركة المياه والصرف الصحى

ومن المقرر أن يشاركه المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط ، ووفد من المعونة الأمريكية، في تفقد محطة مياه قرية بهيج التابعة لمركز أسيوط، في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم غد الخميس، بحسب بيان صادر عن محافظة أسيوط اليوم .

وكان السفير الأمريكي قد زار صباح اليوم ، معبد أبيدوس بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، لدعم مشروعات التراث والآثار المصرية القديمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي