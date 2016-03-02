السفير الأمريكى يصل أسيوط لتفقد بعض المشروعات‎

وصل مساء اليوم الأربعاء، ستيفن بيكروفت السفير الأمريكي لدي مصر، إلى مدينة أسيوط لتفقد بعض المشروعات في إطار التعاون المصري الأمريكى للكشف عن جودة المياه المبرمة مع شركة المياه والصرف الصحى

ومن المقرر أن يشاركه المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط ، ووفد من المعونة الأمريكية، في تفقد محطة مياه قرية بهيج التابعة لمركز أسيوط، في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم غد الخميس، بحسب بيان صادر عن محافظة أسيوط اليوم .

وكان السفير الأمريكي قد زار صباح اليوم ، معبد أبيدوس بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، لدعم مشروعات التراث والآثار المصرية القديمة.