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صور | وزير النقل يكرم مشرف أمن بالسكة الحديد أعاد 40 ألف جنيه لصاحبها

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صور | وزير النقل يكرم مشرف أمن بالسكة الحديد أعاد 40 ألف جنيه لصاحبها صور | وزير النقل يكرم مشرف أمن بالسكة الحديد أعاد 40 ألف جنيه لصاحبها

صرح أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي لوزارة النقل، أن د سعد الجيوشي وزير النقل قرر مكافأة محمد رفاعي مشرف أمن إداري بشركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة على أمانته لأنه واثناء أدائه لمهام وظيفته بقطار خط أبوقير بالاسكندرية عثر على حقيبة بداخلها مبلغ “اربعون الف جنيه”.

وعلى الفور توجه الي قسم الشرطة التابع لمحطة السكك الحديد بخط ابوقير وسلم المبلغ لصاحبه وتم تحرير محضر بالواقعة ومن جانبه اشاد المهندس رفعت حتاتة رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة بالموظف الأمين وسوف يقوم بتكريمه بمقر الشركة في القاهرة وسط زملائه على حسن تصرفه و امانته في اداء مهام وظيفته بكل شرف متمنيا ان يكون نموذجا يحتذى.

 

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