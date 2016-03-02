وزير الأوقاف يلتقي أمين عام رابطة العالم الإسلامي‎

التقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء اليوم الأربعاء، معالي الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية، وذلك على هامش مؤتمر «دور الإعلام في التصدي للإرهاب»، والذي يعقد بمحافظة أسيوط برعاية وزير الأوقاف.

وذلك بحضور الأستاذ الدكتور جعفر عبدالسلام، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، ونخبة من رؤساء الجامعات الإسلامية ونوابهم وعدد من المفكرين والباحثين والعلماء، منهم الدكتور محمد الباشري، أمين عام المؤتمر الإسلامي الأروبي، وعميد معهد بن سيناء بباريس، والدكتور حسن موسى، رئيس المجلس الإسلامي النمساوي، والدكتور إسماعيل شاهين، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور سامي الشريف عميد كلية الأعلام الأسبق .

هذا وقد حضر اللقاء كل من المهندس ياسر الدسوقي محافظة أسيوط، وسكرتير عام المحافظة، اللواء ماجد عبدالكريم ، واللواء عبدالباسط دنقل ،مدير أمن أسيوط ، والشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف ، ولفيف من قيادات المحافظة.

وقد دعا معالي وزير الأوقاف معالي الدكتور عبدالله التركي لزيارة أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة وأعداد المدربين بمسجد النور بالعباسية يوم الأربعاء القادم ،لإطلاعه على دور الأوقاف في أعداد الأئمة من خلال برامج اللغات لتخريج إمام قادر على الوصول إلي العالمية، من خلال إتقان احدي اللغات الثلاث هم الانجليزية و الفرنسية والألمانية، علما بان هؤلاء الأئمة حاصلين على شهادات عليا الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه بأحدي هذه اللغات.