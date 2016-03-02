تقرير في الجول – الظهور الأول لماكليش.. هل يكون مثل فيريرا وباكيتا أم يلحق بحسام حسن؟

سيكون أليكس ماكليش هو المدير الفني السابع للزمالك الذي يقود الفريق خلال آخر موسمين فكيف سيكون ظهوره الأول مع الفرسان؟

ويحل الزمالك ضيفا يوم الخميس على ملعب السلام لملاقاة الانتاج الحربي في إطار الجولة 20 من الدوري المصري.

"محمد صلاح سيكون المسؤول عن المباراة فنيا نظرا لأن ماكليش لم يحصل على فترة كافية لقيادة الفريق بعد" هكذا تحدث مرتضى منصور عن ظهور ماكليش الأول على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الانتاج.

ولكن هذا لا يمنع أن مدرب الزمالك الجديد سيكون له بعض البصمات الواضحة في الفريق خلال المباراة فهو مازال يفاضل بين محمد عادل جمعة ورمزي خالد لإشراك أحدهما كظهير أيسر في ظل غياب حمادة طلبة للإيقاف (طالع التفاصيل).

هذا بالإضافة لتحذير المدرب الأسكتلندي للاعبيه من التهاون أمام الانتاج الحربي (طالع التفاصيل).

كل ذلك مع توجيه ماكليش حديثا قصيرا للفريق قائلا:"قمة الدوري وإلا سأعتبركم مقصرين" (طالع التفاصيل).

فكيف كان الظهور الأول لمدربي الزمالك الست خلال الموسمين الأخيرين؟ FilGoal.com يستعرض.

حسام حسن

تولى حسام حسن مهمة تدريب الزمالك قبل بداية الموسم المحلي الماضي بمواجهة فيتا كلوب الكونجولي في دوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات.

وهُزم حسام حسن في تلك المباراة بهدف دون رد في الإسكندرية.

أما أول مباراة محلية للعميد مع الزمالك كانت في كأس السوبر المصري أمام الأهلي وهُزم بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، لذا تُحسب المباراة تعادل.

محمد صلاح

بعد رحيل حسام حسن تولى محمد صلاح مهمة تدريب الزمالك بشكل مؤقت وفي أول مباراة له تعادل سلبيا مع وادي دجلة بدون أهداف.

جيمي باتشيكو

لجأ الزمالك للمدرسة البرتغالية بالتعاقد مع جيمي باتشيكو وفي أول لقاء له فاز على سموحة بهدفين دون رد.

محمد صلاح

عاد محمد صلاح مرة أخرى لمقعد الرجل الأول في الزمالك بعد رحيل باتشيكو ونجح في أول مباراة له تلك المرة في الفوز على بتروجيت بهدفين لهدف.

جوزفالدو فيريرا

تعاقد الزمالك مع جوزفالدو فيريرا والذي توج مع الفريق بالثنائية المحلية الموسم الماضي وأول مباراة له نجح في الانتصار على الداخلية بهدفين دون رد.

ماركوس باكيتا

رحل فيريرا بعد بداية الموسم الجاري بأربع مباريات وتعاقد الزمالك مع البرازيلي ماركوس باكيتا الذي نجح في الفوز بأول لقاء له بهدفين مقابل لا شيء على حساب حرس الحدود.

ميدو

عاد أحمد حسام "ميدو" لتولي قيادة الزمالك في ولايته الثانية بعد رحيل باكيتا وفاز في أول مباراة له على الداخلية بهدفين دون رد.

محمد صلاح

أخيرا تولى محمد صلاح قيادة الزمالك للمرة الثالثة خلال موسمين فقط، وفي أول مباراة له تعادل مرة أخرى مع وادي دجلة ولكن تلك المرة بهدف لكل فريق وليس سلبيا مثل الموسم الماضي.

فهل يكون مصير ماكليش مثل باتشيكو وفيريرا وميدو أم يلحق بحسام حسن؟