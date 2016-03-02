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وكيل "الأوقاف" بكفر الشيخ: التبرع للمستشفى الجامعى مصرف شرعى للزكاة

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وكيل "الأوقاف" بكفر الشيخ: التبرع للمستشفى الجامعى مصرف شرعى للزكاة وكيل "الأوقاف" بكفر الشيخ: التبرع للمستشفى الجامعى مصرف شرعى للزكاة
أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، خلال لقائه الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف ووفد من كبار الشيوخ والدعاة بمديرية الأوقاف، أن رسالة الجامعة تقوم على البحث العلمى وخدمة المجتمع.

وأضاف "القمرى"، هدفنا الرئيسى هو إكساب الخريجين مهارات للمساهمة فى القضاء على البطالة وهو ما تقدمه الجامعة من خلال كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى التى تهدف إلى تخريج صيدلى يقوم بتصنيع الدواء وليس مجرد بائع للدواء، كما نعتزم إنشاء مفرخ للجمبرى ومصنعين لتعليب وحفظ الأسماك، وتصنيع أعلاف الأسماك سواء ذريعة أو أمهات بالتعاون مع رجال الأعمال، وذلك داخل كلية علوم الثروة السمكية ومصايد الأسماك، مؤكداً أنه تم إنشاء بنك دم إلكترونى لتوفير فصائل الدم النادرة.

وأضاف "القمرى"، أن المستشفى الجامعى أنشئ بهدف تقديم خدمة طبية متميزة لأهالى المحافظة من غير القادرين، والذين يعانون من قصور شديد فى الخدمات الطبية مع انتشار الأمراض المزمنة بينهم، قائلا إن المستشفى مجرد بداية، وأن الجامعة تعتزم بناء مركز متخصص للصدر والقلب ليكون بداية لسلسلة من المراكز الطبية المتخصصة.

وأكد الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن مديرية الأوقاف سوف تدعو أبناء المحافظة القادرين ورجال الأعمال للتبرع لصالح المستشفى الذى سوف يقدم خدماته الطبية لغير القادرين باعتباره أحد المصارف الشرعية للزكاة.

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