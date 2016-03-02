تقرير في الجول - برج العرب الذي يحبه عبد الله السعيد

أكد وكيل مارتن يول المدير الفني الجديد للأهلي أن المدرب الهولندي سيبدأ مهمته مع الفريق خلال مباراة مصر المقاصة في الجولة 21 من الدوري.

وقال محمد حبشي وكيل أعمال المدرب الهولندي: "يول كان يتابع الفريق الفترة الماضية من خلال التليفزيون ومقاطع على الإنترنت".

وأضاف عبر قناة الحياة 2: "وتواجد اليوم في الملعب لأول مرة، وانطباعه المبدئي عن الفريق جيد، ويسعى لجمع أكبر قدر من المعلومات عن اللاعبين".

وأشار "رأى مارتن يول أن هناك بعض العشوائية والاحتفاظ الزائد بالكرة، لكن بشكل عام انطباعه الأول جيد".

"أيضا مستوى اللياقة البدنية غير متزن، ومعدلات الركض كبيرة في الملعب وهذا أمر إيجابي".

وأكد إلى أن المدير الفني الهولندي سيتولى المسؤولية في مباراة المقاصة يوم السبت المقبل.

وكان النادي الأهلي أعلن عن التعاقد مع مارتن يول ومساعده مايكل ليندمان مخطط الأحمال بعقد مدته موسم ونصف.