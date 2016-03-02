مؤتمر طلعت يوسف: بتروجيت يتأثر بتغيير لاعب واحد.. وأتحفظ على ركلة جزاء الأهلي

يرى طلعت يوسف المدير الفني لبتروجيت أن ركلة الجزاء التي سجل منها الأهلي هدفه الأول في مباراة الفريقين بالجولة 20 للدوري المصري هي سبب الخسارة.

وسقط رمضان صبحي لاعب الأهلي بعد التحام مع محمد الشناوي حارس بتروجيت ومعها حصل الفريق الأحمر على ركلة جزاء بعد ساعة لعب.

وقال طلعت يوسف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة يوم الأربعاء: "قدمنا شوط أول قوي وكنا ندا للأهلي.. لكن الشوط الثاني احتسبت ضدنا ركلة جزاء أراها غير صحيحة".

وتابع "من زاوية رؤيتي الشناوي لمس الكرة باليد ولم يلتحم مع رمضان صبحي.. لكن لا أجزم بعدم صحتها".

"عموما خسرنا بسبب أن الأداء في الشوط الثاني تراجع، فأنا أتحرك في مساحة 14 لاعبا فقط، وغياب شيميليس بيكلي ومحمد رجب وأسامة محمد أثر على الفريق".

"عندما تُدخل لاعبا واحدا في التشكيل الأساسي يحدث ارتباك فمابالك بثلاثة غيابات قبل مواجهة قوية ضد الأهلي الذي يملك خيارات واسعة".

وأتم "أنا راض عن فريقي عموما لكن لست راضيا عن أداء الشوط الثاني".

ويحتل بتروجيت الترتيب الثامن برصيد 30 نقطة بعد أن تلقى أول خسارة منذ 11 مباراة مع طلعت يوسف الذي سقط في أول مباراة يقودها أمام الداخلية ثم أمام الأهلي.