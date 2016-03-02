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حازم إمام يحدد أقوى 3 أسلحة بالأهلي .. وميزة عمرو جمال عن إيفونا

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حازم إمام يحدد أقوى 3 أسلحة بالأهلي .. وميزة عمرو جمال عن إيفونا حازم إمام يحدد أقوى 3 أسلحة بالأهلي .. وميزة عمرو جمال عن إيفونا

يملك فريق الأهلي ميزة فريدة عن باقي منافسيه في بطولة الدوري الممتاز، حسبما أوضح حازم إمام المحلل الفني عبر قناة الحياة وأيقونة الزمالك.

وقال إمام خلال الاستوديو التحليلي لقناة الحياة: "ميزة الأهلي أنه يلعب كرة جماعية ممتازة، ويصل للمرمى بشكل رائع، فلا تجد لاعبًا به يحتفظ بالكرة ويراوغ 3 لاعبين".

وأضاف: "كما يجيد فريق الأهلي الضغط على المنافس جيدًا، والتحرك بدون كرة، وتبادل الكرة بين لاعبيه بامتياز".

وأشار إلى أن ثلاثي الوسط حسام عاشور وحسام غالي وعبد الله السعيد هم أقوى أسلحة الأهلي بفضل تحركاتهم وربطهم الرائع بين الدفاع والهجوم.

كما تطرق "الثعلب" لمقارنة بين مهاجمي الأهلي إيفونا وعمرو جمال، مؤكدًا أن المهاجم الجابوني يتسم بالقوة والسرعة ولكنه يميل للنزول إلى وسط الملعب من أجل استلام الكرة، ويكون أكثر فعالية في الهجمات المرتدة.

وواصل: "أما عمرو جمال يجيد التحرك خلف المدافعين، ومعدل انسجامه مع لاعبي الأهلي أفضل، وتحركاته تفتح مساحات وثغرات في دفاع المنافسين، وكان له دور بارز في هدفي الأهلي بمرمى بتروجت".

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فيديو اليوم السابع