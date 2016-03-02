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الإعلام الإسرائيلي عن أزمة «عكاشة»: التعامل مع دولتنا لا يزال محرمًا في مصر

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توفيق عكاشة - أرشيفية

توفيق عكاشة – أرشيفية

تناقلت وسائل الاعلام الإسرائيلية خبر إسقاط عضوية مجلس النواب عن توفيق عكاشة، عضو المجلس عن دائرة طلخا ونبروه، بعد أن صوت 403، من أصل 454 لإسقاط عضويته، على إثر استقبل السفير الاسرائيلي في منزله.

وعلق موقع ««times of Israil قائلًا إنه بالرغم من ارتباط بعلاقات دبلوماسية وثيقة بإسرائيل، إلا أن التعامل العميق مع الدولة «اليهودية» لا يزال من المحرمات في المجتمع المصري.

وأشار الموقع إلى أن السفير الإسرائيلي بمصر، حاييم كورين، أكد على استعداده لمقابلة أي مصري يرغب في أن يحدد ميعاد معه شخصيًا.

بينما نقل موقع جريدة «هآرتس»، عن مصدر مصري مقرب من الجيش والمؤسسة السياسية، كما وصفوه، أن قرار إسقاط العضوية عن عكاشة لا يجب أن يرى على أنه خطوة تعكس العلاقات الحقيقية بين مصر وإسرائيل.

في حين أن الدكتور يورام مييتال، الخبير بالشؤون المصرية بجامع بن جوريون، يقول في تصريحات لـ«هآرتس»، إن عكاشة يحاول الظهور كشخص من «الصفوة المصرية»، وهو ما لا يمت للواقع بصلة، حيث أنه اتخذ من منصته الإعلامية وموارده ليفوز بمقعده في مجلس الشعب.

توفيق عكاشة والسفير الاسرائيلي

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