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محامى مريهان حسين ينهى إجراءات إخلاء سبيلها من قسم شرطة الهرم

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محامى مريهان حسين ينهى إجراءات إخلاء سبيلها من قسم شرطة الهرم محامى مريهان حسين ينهى إجراءات إخلاء سبيلها من قسم شرطة الهرم
قال المحامى عاصم قنديل محامى الفنانة مريهان حسين، أن النيابة وجهت لضابطين بقسم الهرم تهمة هتك العرض، ووجهت لموكلته تهمة قيادة سيارة فى حالة سكر.

وأضاف قنديل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد صالح طبيب المستشفى، أكد فى أقواله أمام النيابة أن الإصابات الموجودة بجسد الفنانة مريهان حسين متطابقة مع أقوالها، التى أدلت بها فى النيابة، مشيراً إلى أن موكلته تم ترحيلها لقسم شرطة الهرم، وأنح حالياً ينهى إجراءات إخلاء سبيلها.


>نيابة الهرم تواجه مريهان حسين بأقوال ضباط الشرطة والتحريات.. والفنانة تنكر

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