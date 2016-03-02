أستاذ تجميل: الدهون بنك للخلايا الجذعية وأكثر أمانا من الفيلر والبوتوكس

وصف الدكتور عمرو مجدى - أستاذ جراحة التجميل وسكرتير مؤتمر الجمعية المصرية لجراحة التجميل - الدهون بأنها بنك غنى بالخلايا الجذعية ويمكن استخدمها لتطعيم أو حقن الأماكن التى أصيبت بضمور مع مرور الزمن وتستمر فترات طويلة قد تصل مدى الحياة.

وأوضح أستاذ جراحة التجميل أن عملية تطعيم الدهون تمكن الجسم من استعادة نضارته، وتتفوق على الطرق التقليدية القديمة ومنها استخدام الفيلر والبوتوكس وليس لها أى تأثير ضار على الجسم بل تحسن من مظهره وتعيد إليه شبابه وحيويته.

وجاءت تصريحات الدكتور عمرو مجدى - أستاذ جراحة التجميل وسكرتير المؤتمر على هامش مشاركته فى فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الـ46 للجمعية المصرية لجراحة التجميل، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، ويختتم فعالياته يوم الجمعة المقبل، ويناقش أحدث تقنيات جراحة التجميل بالعالم، برئاسة الدكتور حسين صابر أستاذ جراحة التجميل ورئيس الجمعية.

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