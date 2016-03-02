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«الزراعة» تشيد بموظف تبرع بـ30 جنيه من راتبه لـ«تحيا مصر»

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الموظف

الموظف

أشادت وزارة ‫‏الزراعة‬ واستصلاح الأراضي، بالموظف حمادة جعفر أحمد أحمد، والذي يعمل فني حاسب آلي، بجهاز تحسين الأراضي بـ ‫الفيوم‬، لتبرعه بمبلغ 30 جنيه شهرياً من راتبه لصالح صندوق تحيا مدى الحياه.

وقالت الوزارة في بيان لها أن جعفر تقدم بطلب الى مدير جهاز تحسين الأراضي بالفيوم، للموافقة على التبرع بمبلغ 30 جنيه خصماً من راتبه شهرياً، لصالح صندوق ‫تحيا مصر‬، مدى الحياه، ومبادرة الرئيس عبدالفتاح ‫‏‬ “صبح على مصر بجنيه”، وهو ما وافق عليه بالفعل مدير الجهاز دعماً لنهضة ‫مصر‬.

ومن جانبه طالب المتبرع كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتبرع بمبلغ مساو لما تبرع به، من اجل المساهمة في تنمية الوطن، والنهوض به وبمؤسساته، استجابة لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومبادرة “صبح على مصر”.

وأضاف جعفر أنه في حال غلق صندوق تحيا مصر، فإن ذلك المبلغ يؤول بعد ذلك الى مستشفى سرطان الأطفال 75375 .

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