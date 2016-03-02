صحفي ألماني لـ«الأسد»: «هل تستطيع النوم؟».. والأخير يرد: «لا يهم إذا نمتُ أم لا»

وجه الصحفي الألماني الذي التقاه الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الثلاثاء، سؤالا للأسد قائلا ‘هل تستطيع النوم ليلا؟’، تعليقا على الصور البشعة التي رآها الصحفي خلال زيارته محافظة حمص.

وأكمل الصحفي حديثه إلى الأسد، انطلاقاً مما رآه في حمص قائلاً: “سؤالي الشخصي هو: هل تستطيع النوم ليلاً؟”، فرد الأسد: “لا يهم إذا نمتُ أم لا”، مؤكداً أنه “لا ننام لأننا لا نستطيع النوم، بل لأننا ينبغي أن نعمل”.

وكان تلفزيون “ARD” الألماني قد أجرى مقابلة مع الرئيس السوري، وصفت بـ”العاصفة” لما شهدته من أسئلة عكست صورة الأسد في الغرب، وكيف ينظر إليه الإعلام الغربي، خصوصاً في الجانب المتعلق بـ”سيادة” الدولة السورية التي ألمح إليها الصحافي الألماني، بأسئلته للأسد بأنها “منقوصة”، كما ورد في نص الحوار الذي نشرته الوكالة الرسمية “سانا” في الأول من هذا الشهر.