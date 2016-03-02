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5 عطور لا تستغني عنها المرأة السعودية

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الأربعاء 02-03-2016 16:02

تهتم المرأة السعودية بالعطور العالمية وتسعى لاقتناء أفخمها وأشهرها دائماً، فهي تعشق الرقي والتميز في كل ما يتعلق بالجمال. وحسب المبيعات، إليك أكثر خمسة عطور تفضلها المرأة :

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- عطر "جايكوبس" Marc Jacobs Decadence:
وهو من العطور المميزة جداً والجديدة لهذا الشتاء، إذ يحمل اسم ماركة عالمية معروفة هي " مارك جايكوبس". تركيبته مميزة جداً وفاخرة تتكوّن من النفحات القوية من رائحة الياسمين والسوسن و الورد البلغاري، و البرقوق والزعفران ما يجعل رائحته مميزة ومثيرة ، كما أن زجاجة العطر صممت بشكل غاية في الأناقة .


- عطر "شانيل" Chanel Coco Noir:
يعتبر هذا العطر من أفضل العطور الشتوية حيث يحمل مجموعة من الروائح المميزة للزهور الشرقية، ومن أهمها رائحة الجريب فروت و البرغموت والباتشول الإندونيسي. وكلها روائح مميزة جداً للنساء في الشتاء حيث تعطي الإحساس بالدفء والانفرادية .


- عطر "إيلي صعب" ELIE SAAB Le Parfum :
ﺟوھرة إﻳﻠﻲ ﺻﻌب اﻟﻌطرﻳﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺎء ﻋطر ﻣن اﻷزھﺎر اﻟﺷﻣﺳﻳﺔ اﻟﺧﺷﺑﻳﺔ .ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌطر ﺗﺣﺗوي زھرة اﻟﻠﻳﻣون اﻟﻣﺷرﻗﺔ. أما اﻟﻘﻠب ﻓﻳﺣﻣﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺳرور و اﻷﻧﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﺧﻼصة اﻟﻳﺎﺳﻣﻳن الزهرة الأسطورية ﻟﻠﻌطور، ﻓﻲ اﺗﺣﺎد ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺗﺷول اﻟﻧﻘﻲ. ﻗﺎﻋدة اﻟﻌطر ﺗﺿم ﺧﺷب اﻷرز اﻟذي ﻳﻠﺗﺣم ﻣﻊ ﻋﺳﻞ اﻟزھور اﻟذي ﻳﻐﻠف اﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت ﺑﺷﻛﻞ مبهر.


- عطر "باريس هيلتون" Paris Hilton :
من العطور الجذابة، وهو اختيار كثير من السيدات اللاتي يعشقن العطور المميزة التي تفوح برائحة الياسمين والخوخ، ويحمل اسم ماركة تجارية معروفة باسم الممثلة الأمريكية باريس هيلتون .


- عطر"فرساتشي" Versace :
عطر غامض تتحد فيه روائح المسك والبرتقال والماجنوليا مع رائحة البرتقال المنعشة .

 

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