5 عطور لا تستغني عنها المرأة السعودية

تهتم المرأة السعودية بالعطور العالمية وتسعى لاقتناء أفخمها وأشهرها دائماً، فهي تعشق الرقي والتميز في كل ما يتعلق بالجمال. وحسب المبيعات، إليك أكثر خمسة عطور تفضلها المرأة السعودية:

قد يعجبك :



- عطر "جايكوبس" Marc Jacobs Decadence:

وهو من العطور المميزة جداً والجديدة لهذا الشتاء، إذ يحمل اسم ماركة عالمية معروفة هي " مارك جايكوبس". تركيبته مميزة جداً وفاخرة تتكوّن من النفحات القوية من رائحة الياسمين والسوسن و الورد البلغاري، و البرقوق والزعفران ما يجعل رائحته مميزة ومثيرة ، كما أن زجاجة العطر صممت بشكل غاية في الأناقة .



- عطر "شانيل" Chanel Coco Noir:

يعتبر هذا العطر من أفضل العطور الشتوية حيث يحمل مجموعة من الروائح المميزة للزهور الشرقية، ومن أهمها رائحة الجريب فروت و البرغموت والباتشول الإندونيسي. وكلها روائح مميزة جداً للنساء في الشتاء حيث تعطي الإحساس بالدفء والانفرادية .



- عطر "إيلي صعب" ELIE SAAB Le Parfum :

ﺟوھرة إﻳﻠﻲ ﺻﻌب اﻟﻌطرﻳﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺎء ﻋطر ﻣن اﻷزھﺎر اﻟﺷﻣﺳﻳﺔ اﻟﺧﺷﺑﻳﺔ .ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌطر ﺗﺣﺗوي زھرة اﻟﻠﻳﻣون اﻟﻣﺷرﻗﺔ. أما اﻟﻘﻠب ﻓﻳﺣﻣﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺳرور و اﻷﻧﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﺧﻼصة اﻟﻳﺎﺳﻣﻳن الزهرة الأسطورية ﻟﻠﻌطور، ﻓﻲ اﺗﺣﺎد ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺗﺷول اﻟﻧﻘﻲ. ﻗﺎﻋدة اﻟﻌطر ﺗﺿم ﺧﺷب اﻷرز اﻟذي ﻳﻠﺗﺣم ﻣﻊ ﻋﺳﻞ اﻟزھور اﻟذي ﻳﻐﻠف اﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت ﺑﺷﻛﻞ مبهر.



- عطر "باريس هيلتون" Paris Hilton :

من العطور الجذابة، وهو اختيار كثير من السيدات اللاتي يعشقن العطور المميزة التي تفوح برائحة الياسمين والخوخ، ويحمل اسم ماركة تجارية معروفة باسم الممثلة الأمريكية باريس هيلتون .



- عطر"فرساتشي" Versace :

عطر غامض تتحد فيه روائح المسك والبرتقال والماجنوليا مع رائحة البرتقال المنعشة .

تابعي أيضاً:

بالفيديو: 3 عطور لا يمكن للمرأة العربية ألا تجرّبها

لماذا لا أشم رائحة عطري؟

بالفيديو: خطوات وضع العطر ليدوم طويلاً