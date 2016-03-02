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مكياج أخضر على طريقة هند صبري

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الأربعاء 02-03-2016 17:18

تشتهر الممثلة هند صبري بعفويتها وجمالها الطبيعي، من دون أن تمانع في أن تطلّ من دون مكياج. لكنها ظهرت مؤخراً في تصوير خاص لمجلة " سيدتي " بصور جميلة جداً بالمكياج الأخضر، الذي سلّط الضوء على نعومتها وجاذبيتها. واكتمل مكياجها بالتسريحة الغريبة مع اكسسوار الشعر المربوط على شكل أقراط في الأذن، ما منحها صوراً لافتة.

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خطوات تطبيق مكياج عيون أخضر
إذا كنت صاحبة بنيّة أو سوداء، فإنّ هذا المكياج يُعتبر مثالياً لك، في فصل الصيف:
1.احرصي على تأسيس بشرتك بشكل يخفي كلّ العيوب
2.استخدمي البلاش البرونزي على عظام الوجنتين بشكل يجعلها تبدو مرفوعة
3.حددي حواجبك بطريقة الشعرة شعرة لتبدو كثيفة وتسحب العين بشكل طبيعي
4.استخدمي الظلال الرمادي الداكن على طول خط الرموش من الجفن العلوي
5.اسحبي الزاوية الخارجية للعين بالظلال البني
6.سلّطي الضوء تحت الحاجب بالظلال البيج الفاتح
7.ضعي الظلال الأبيض اللامع على الزاوية الداخلية للعين
8.ارسمي الأيلاينر الأسود بشكل رفيع على طول خط الرموش
9.بالانتقال إلى الجفن السفلي، استخدمي القلم الأخضر على طول خط الرموش السفلي
10.ضعي القلم الأسود داخل الجفن السفلي
11. استخدمي الرموش المستعارة مع طبقتين من الماسكرا
12.يعتبر أحمر الشفاه الزهري هو الأمثل للمكياج الأخضر

لمزيد من التفاصيل حول مكياج هند صبري تابعي الصور.

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سيدتي

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