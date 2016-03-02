عناية من الدرجة الأولى ببشرتي مع جديد غيرلان

خلال هذا العام، يتمّ تعزيز مجموعة "أباي رويال" Abeille Royale المؤلفة من مكوّنات نشطة إستثنائيّة - Guerlain Royal Jelly المصنوع في فرنسا، وعسل النحل الصافي Pure Black Bee Honey من جزيرة ويسان – بمستحضرَين للعناية بالبشرة ابتكاريّين وفعالَين بدرجة متساوية:

Honey Smile Lift، علاج للشفاه وناحية محيط الشفاه، و Honey Nectar Lotion.

علاج للابتسامة

لا يقدّم مستحضرHoney Smile Lift ، وهو أوّل علاج من Abeille Royale للشفاه وناحياة محيط الشفاه، مجرّد عناية للشفتَين فحسب، لكنّه يمتلك مفعولاً شاملاً على كامل ناحية الابتسامة. فيقوم بتنعيم وشدّ وإعادة تحديد الملامح بدءاً من التجاعيد والخطوط الرفيعة المحيطة بالشفاه ووصولاً إلى الطيّات الأنفيّة الشفويّة.

وتماماً مثل سيروم ناحية محيط العينَين Eye Sculpt Serum، يقوم علاج الشفاه وناحية محيط الشفاه Lip & Contour Sculpting Treatment بدمج تركيبة تتمتّع بمكوّنات نشطة تُعرف بمفعولها المصحّح*، وأداة وضع ثوريّة، وتقنيّة تدليك من تصميم "جيرلان" Guerlain.

تركيبة حصريّة

تركّز التركيبة على تأثيرات التصحيح والتغذية على البشرة لمنتجات النحل المختارة من قِبل مركز أبحاث "جيرلان" Guerlain Research: عسل من جزيرة ويسان – واحد من المواد الطبيعيّة للشفاء الأكثر فعالية في العالم – والهلام الملكي الحصري.

وعند الاتصال بالشفاه، يساهم المعدن الطليّ برقة عيار 22 قيراط في توليد التأثير المنعش. تبدو الشفاه ممتلئة منذ التطبيق الأوّل.

تقنيّة شبيهة بـ"تمارين الشدّ"

في حين تلزم حوالي 15 عضلة من أجل الضحك، تبرز الحاجة إلى العدد نفسه لبدء ما يعرّفه القاموس – ربما ببساطة كبيرة – "كحركة صغيرة للعينَين والشفتَين": إبتسامة. من هنا أهعية تنشيط "ناحية الابتسامة" بالكامل.

تساهم التقنيّة – "جمباز الإصبع" الفعلي – في تعزيز فعالية العلاج. وتعود هذه التقنية بشكلٍ حصريّ إلى صوفيا كريمسر، مبتكرة ومدرّبة لكافة أنواع التدليك والعلاجات الجماليّة في معاهد "جيرلان" Guerlain.

إنّ التقنيات بسيطة ويُمكن القيام بها بسهولة أمام المرآة في الصباح، لكنّها تقدّم قبل كلّ شيء نتائج فوريّة. لن تتمكّني من العيش بدونها!

1. تمليس

قومي بتثبيت كامل أداة الوضع بشكلٍ عامودي على زوايا الشفاه، ثمّ اجعليها تنزلق إلى الخلف وإلى الأمام. أعيدي الكرّة 10 مرّات.

قومي بتمليس الطيّات الأنفيّة الشفويّة بحركات حازمة إلى أعلى وأسفل بوسطة كامل أداة الوضع. أعيدي الكرّة 10 مرّات.

قومي برسم شكل مروحة نحو أعلى بدءاً من الطيّات الأنفيّة الشفويّة.

2. إعادة التحديد

قومي بتحديد محيط الشفتَين بواسطة رأس أداة الوضع، مع الاهتمام برسم حدود الشفتَين.

أعيدي هذه الخطوة باتجاهٍ واحد ثمّ بالآخر.

3. زيادة الامتلاء

ربّتي شفتَيكِ بشكلٍ خفيف باتجاه عقارب الساعة بواسطة رأس أداة التطبيق. قومي بحركة دائريّة ثلاثة مرّات حول شفتَيكِ.

قومي في النهاية بتنظيف رأس أداة الوضع بواسطة محرمة أو نسيج قطنيّ جاف.

... لقد تجدّد تعبيركِ وكأنّه استعاد شبابه...

عناية من الدرجة الأولى ببشرتي

في قارورته الجميلة بلون العسل المثلّج، ينضمّ لوسيون Honey Nectar Lotion إلى مراسيم الجمال من "أباي رويال" Abeille Royale كالخطوة الأولى خلال الصباح والمساء. لكن لا تخطئي! إن هذا اللوسيون "التحضيري" نشط بقدر تركيزه على القدرة التصحيحيّة* الاستثنائيّة لمنتجات النحل المثبتة علميّاً.

يتمحور دوره حول زيادة فعاليّة العناية بالبشرة من "أباي رويال" Abeille Royale مع التطبيق المستمرّ. ويقوم اللوسيون بتنشيط قدرة البشرة على التصحيح الذاتي، ويمنحها العناصر الغذائيّة الأساسيّة للعسل.

يتمتّع اللوسيون بتركيبة خفيفة ممّا يمنحه تجانساً من دون لزوجة.

يتمّ تطبيقه على نحوٍ بسيط وطبيعي: ضعي قطرة واحدة من اللوسيون في راحة يدكِ، وأطبقي الراحتَين على بعضهما ثمّ افصليهما وداعبي الوجه.

أغلقي عينيكِ لاختبار لمسة الأصابع على بشرتكِ، وتنشّقي العطر النضر لهذا الرحيق المغلّف والمطمئن في الوقت نفسه: تمتزج التدرجات المعسّلة لمركّز شمع العسل مع التدرجات الأكثر زهريّة للميموزا والوزال، ثمّ رائحة الأعشاب النضرة. فتشعرين بحسّ عميق من الرخاء... وتتنفسين.

وعند الزفير، أنقري بشرتكِ بلطف لإحيائها وتلطيفها في الوقت نفسه. إفتحي عينَيك. يكون التأثير المرطّب فوريّاً؛ فتبدو البشرة أكثر اشتداداً ونعومة، وتكون متألقة.

في الصباح كما في المساء، تُصبح البشرة جاهزة للحصول على أوّل عناية بها.