لنبدأ رحلة الانجذاب. خلاصة حبوب البن البيضاء الفاتنة. عطر مرهف وأثيري، لكن ليس خفيفاً، وإنما ينبض قوة مع تركيبة تعتمد على أساس قوي يفتن بجاذبيته الحواس.

تقدّم YSL BEAUTE عطر BLACK OPIUM NUIT BLANCHE. تجربة عطرية جديدة. السمات المفاجئة التي تميز سلفه عطر BLACK OPIUM EAU DE PARFUM. الوعد بليلة مشعة وفريدة من نوعها حيث كل الاحتمالات واردة.

ينتشر عطر BLACK OPIUM NUIT BLANCHE كزوبعة تُلهب الحواس، فهو يبث طاقة آسرة في عتمة ليلة لا تعرف النهاية. الأنوثة بلمسة تشع إثارة. نداء يصدح بعفوية وتوهج مشع وغموض، لتذوق متعة الحياة بالكامل.

يلتقي خبراء العطور مجدداً Nathalie Lorson و Marie Salamagne و Honorine Blanc و Olivier Cresp ليخطّو معاً سطور فصل ثالث في رحلة BLACK OPIUM ، وليبدعوا خلاصات عطرية جديدة فاتنة.

ها هو عطر BLACK OPIUM NUIT BLANCHE المفعم بحيوية نقية وناصعة البياض، يبدأ انطلاقته بنداء منبّه. خلاصة الأرز الحريرية السلسة تداعب الحواس، وتحتضنها بدفء ناعم محيّر ونادر مثل أريجها الفوّاح. وقبل أن يتلاشى عبقها، تتحد مكوناتها مع فلفل البوربون الغامض، الذي تم قطافه من جزيرة ريونيون الفرنسية، وتخفيفه بنعومة ليمنح خلاصة نقية بشكل مكثف، ليتخلص من طابعه الزهري المشع بتوهج لاذع.

وميض أبيض أثيري. شذا عميق، وفي قلب أعماقه ينبض زهر البرتقال المنعش بكل ما فيه من قوة ونضارة وإشراق. فقد تم قطاف بتلاته المشعة تحت وهج شمس البحر الأبيض المتوسط، لتلتقي خلاصتها البلورية الصافية مع نعومة الفاوانيا بتناغم نقي يعكس خيوط الفجر.

جاذبية مطلقة بلمسة بيضاء مثيرة. فقاعدة العطر المألوفة، تتكون من خلاصة البن التي تمت معالجتها بأسلوب خاص. فبعد انتظار نضجها لأكثر من أربعين يوماً، حفظت بإتقان في وعاء مغلق جيداً حتى تصل إلى مستوى الجودة المطلوبة. وهناك خلاصة الفانيليا النقية الفاخرة، التي تم جمعها من جزر المحيط الهندي، ومعالجتها في مدينة غراس الفرنسية للحصول على خلاصة فاخرة يحيطها الغموض ويميزها عبق برّي مثير يُكسبها غموضاً باهراً. ويعزز من ذلك خشب الصندل الذي يضفي طابعاً غامضاً، حميماً وندياً يعكس عبق الطبيعة بروعة. ثم تأتي هالة من المسك الأبيض لتطوّق كل ذلك كهدية لطيفة وفاتنة، ليترك العطر هالة تشع إثارة وجاذبية.

جمال ساطع

أسود كالليل، لكن تتخلله خيوط الفجر البيضاء الوردية. باهر دوماً، متلألئ، لكن بلا بهرجة.

عطر فاتن ينتظر لمسة أنثوية.

يتميز عطر BLACK OPIUM NUIT BLANCHE الفاتن بالشكل الأيقوني الشهير لزجاجة العطر الأصليBLACK OPIUM ، إلا أنه يختلف عنها بكل التفاصيل الأخرى.

فاللون الأسود هنا لامع جداً لدرجة يبدو معها مائلاً للأحمرار. طلاء شفاف تكسوه آلاف النجوم الفضية.

وعبر الدائرة التي تتوسط الزجاجة، يكشف العطر عن إكسيره الثمين المتوهج بلون وردي، بينما يتوجه غطاء ذهبي وردي. تُرى ما الوعود المنتظرة التي يَعِدُ بها لتمضية ليلة آسرة لدى فتح غطائه؟

سهرة طويلة حتى الفجر

احتفالات، ضياء متوهجة، وليلة يهيمن عليها حس المغامرة التي تجسدها Edie Campbell، سفيرة BLACK OPIUM.

تجسّد Edie أسلوب BLACK OPIUM الكلاسيكي بروعة. تخطو عبر الردهة بشخصيتها القوية، المثيرة والجذابة، لكنها تستلم فجأة رسالة نصيّة عبر هاتفها تحيّرها وتسعدها في الوقت نفسه. أتمضي إلى منزلها، أم تعود أدراجها إلى الحفل، أو تشرع بخوض تجربة جديدة؟

فأصدقاؤها ومعجبوها في أثرها. والفجر يوشك على البزوغ. لقد اتخذت قرارها. برفقتها عطرها الذي يجدد حيويتها وحماسها. من سيفوز؟ المصوّر الذي التقط صورة لها أثناء الحفل وأرسلها لها؟ أم أصدقاؤها الذين يصرون على مواصلة سهرتها برفقتهم؟

تتلاشى كل القيود، وكل الواجبات، وتنساب من بين أصابعها تماماً مثل هاتفها... تحررت أخيراً.

بكل رباطة جأش، تترك الليلة تأخذ مجراها، لتنتهي بها على سطح يطل على أجمل مشهد للمدينة في ضوء الصباح الباكر. لما لا؟

للاحتفال بإطلاق عطر BLACK OPIUM NUIT BLANCHE، تدعوكِ YSL Beauté لتعيشي تجربة Edie التفاعلية، من خلال شاشة إلكترونية متعددة الأبعاد وفريدة من نوعها. الوعد المشوّق بليلة مثيرة حتى الفجر.