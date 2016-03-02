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نشرة ONA للفضائيات ا نايل كوميدي تحتفل بصبحي..هاشتاج على الفضائية المصرية..تحسن الحالة الصحية لأبو الليف

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نشرة ONA للفضائيات ا نايل كوميدي تحتفل بصبحي..هاشتاج على الفضائية المصرية..تحسن الحالة الصحية لأبو الليف نشرة ONA للفضائيات ا نايل كوميدي تحتفل بصبحي..هاشتاج على الفضائية المصرية..تحسن الحالة الصحية لأبو الليف

عمرو الليثي

إعداد: إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

يواصل الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، لقاءه مع الفنان والمطرب سامو زين، في الجزء الثاني من برنامج ”واحد من الناس”، ويكشف خلال اللقاء أسرار خاصة عن مسيرته المهنية في مجال التمثيل والغناء، كما يتطرق اللقاء إلى آخر أعماله الفنية..للمزيد 

قالت ورد الشام، زوجة الفنان نادر أبوالليف، ” إن حالته الصحية بدأت في التحسن، وأنه دخل الآن في مرحلة العلاج الطبيعي عقب خروجه من غرفة العناية المركزة” ..للمزيد

تحتفل قناة نايل كوميدي، خلال شهر مارس الجاري، بعيد ميلاد الفنان محمد صبحي..للمزيد

تطلق شاشة الفضائية المصرية، برنامجًا جديدًا بعنوان “هاشتاج”، من تقديم الإعلامية هناء عصام..للمزيد

 

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