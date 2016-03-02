لويس إنريكي: برشلونة لم يحسم لقب الدوري بعد.. كل شيء مازال في الملعب

أكد أسامة عرابي المدرب العام للأهلي أن مارتن يول المدير الفني الجديد للفريق فاجأ الجهاز الفني للفريق بمعرفته الكبيرة بأحوال الكرة المصرية ومعلوماته عنها.

وكان الأهلي قد تعاقد في وقت سابق مع المدرب السابق لتوتنام لمدة عام ونصف.

وتحدث عرابي عقب فوز الأهلي على بتروجيت بهدفين دون رد يوم الأربعاء في إطار الجولة 20 من الدوري المصري قائلا:"يول فاجئنا بمعرفته الكبيرة بالكرة المصرية والأهلي وكأنه يعيش في مصر منذ فترة كبيرة".

وأكمل"في اجتماع يول مع الجهاز الفني كان واضحا تحضيره الجيد لمهمته مع الأهلي ومعرفته بإيجابيات وسلبيات الفريق".

وأتم"هو مدرب كبير صاحب خبرات واسعة في الدوري الإنجليزي وبالطبع وجوده سيفيد الأهلي كثيرا".