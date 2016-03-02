أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لويس إنريكي: برشلونة لم يحسم لقب الدوري بعد.. كل شيء مازال في الملعب

Google+ Print
لويس إنريكي: برشلونة لم يحسم لقب الدوري بعد.. كل شيء مازال في الملعب لويس إنريكي: برشلونة لم يحسم لقب الدوري بعد.. كل شيء مازال في الملعب

أكد أسامة عرابي المدرب العام للأهلي أن مارتن يول المدير الفني الجديد للفريق فاجأ الجهاز الفني للفريق بمعرفته الكبيرة بأحوال الكرة المصرية ومعلوماته عنها.

وكان الأهلي قد تعاقد في وقت سابق مع المدرب السابق لتوتنام لمدة عام ونصف.

وتحدث عرابي عقب فوز الأهلي على بتروجيت بهدفين دون رد يوم الأربعاء في إطار الجولة 20 من الدوري المصري قائلا:"يول فاجئنا بمعرفته الكبيرة بالكرة المصرية والأهلي وكأنه يعيش في منذ فترة كبيرة".

وأكمل"في اجتماع يول مع الجهاز الفني كان واضحا تحضيره الجيد لمهمته مع الأهلي ومعرفته بإيجابيات وسلبيات الفريق".

وأتم"هو مدرب كبير صاحب خبرات واسعة في الدوري الإنجليزي وبالطبع وجوده سيفيد الأهلي كثيرا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء