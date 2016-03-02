ضبط أحد الجناة فى الهجوم على سيارة شرطة مركز الخانكة وقتل 4 من رجالها

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط المدعو "محمد .ي.س" وشهرته" الجاكى"، 23 سنه عاطل – ومقيم بالجعافرة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، أحد الجناه المتورطين فى الهجوم على مأمورية ضباط مباحث مركز الخانكة، والذى أسفر عن استشهاد 4 من رجالها.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية أنه فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام لتحديد وضبط مرتكبى واقعة إطلاق الأعيرة النارية على قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة الخانكة بمنطقة سرياقوس مما أسفر عن استشهاد أربعة من رجال الشرطة ومواطنين وإصابة مواطن آخرـ تم تشكيل فرق بحث توصلت جهودها إلى تحديد مرتكبى الواقعة.

وأضاف أن فرق البحث توصلت إلى أحد المتهمين الهاربين ويدعى "محمد. ى.س" – وشهرته الجاكى – 23 – سنة عاطل – ومقيم بالجعافرة دائرة مركز شرطة شبين القناطر – مطلوب ضبطه فى القضية رقم 13377 جنايات مركز شرطة شبين القناطر لسنة 2015م ، إطلاق أعيرة نارية وإتلاف محولات كهرباء، حيث كان يتواجد بمنطقة القرين بمحافظة الشرقية، وعلى الفور قامت مأمورية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الشرقية باستهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

وأوضح المصدر أنه جهود البحث توصلت كذلك إلى أن باقى المتهمين الهاربين يختبئون بمنطقة الثلاث كبارى بقرية الجعافرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر ، وعلى الفور تم استهدافهم بالتنسيق مع إدارة قوات الأمن ، وحال اقتراب القوات من محل إختباء الهاربين المتواجدين بالزراعات ، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم فقامت القوات بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، إلا أنهم تمكنوا من الهرب وتركوا حقيبة بداخلها طبنجة عيار 9مم وبخزينتها 5 طلقات من ذات العيار ، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 220 جرام ، ومبلغ مالى قدره 35165 جنيهاً ، وميزان حساس وكذا دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

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