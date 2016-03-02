طبيب مستشفى الهرم يؤكد للنيابة صحة أقوال مريهان حسين حول تعرضها للضرب

قال طبيب مستشفى الهرم الذى أعد التقرير الطبى الخاص بالفنانة مريهان حسين للنيابة، إن أقوالها فى النيابة تتفق مع ما جاء بنص التقرير الطبى من أنها تعرضت لركل بالقدم واعتداء بالضرب أدى إلى حدوث الإصابات المبينة بالتقرير وهى عبارة عن كدمات وسحجات فى مناطق متفرقة بالجسد.

ووجهت النيابة لضباط شرطة الهرم اتهامًا بهتك عرض الفنانة، وأنكر الضباط فى التحقيقات ما نسب إليهم من اتهامات.

يذكر أن النيابة وجهت للفنانة الشابة تهمة التعدى بالضرب على موظف أثناء تأدية مهام وظيفته، والسب والقذف والسكر أثناء القيادة، ووصلت "مريهان" إلى مقر المحكمة فى سيارة الترحيلات مقيدة بالكلابشات مع متهمين آخرين، وسط حراسة أمنية مشددة، كما حرص على الحضور عدد من أصدقائها وأقاربها.

- النيابة توجه لضباط "كمين الهرم" تهمة هتك عرض الفنانة مريهان حسين