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إصابة ضابط شرطة أثناء فض مشاجرة بالبحيرة

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إصابة ضابط شرطة أثناء فض مشاجرة بالبحيرة إصابة ضابط شرطة أثناء فض مشاجرة بالبحيرة
أصيب اليوم الأربعاء، ضابط شرطة من قوة تأمين الطرق بالبحيرة فى ساعده الأيمن جراء فض مشاجرة فى إيتاى البارود .

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة ، تلقى إخطارا من العميد حازم حسن وكيل المباحث الجنائية ، يفيد بإصابة رائد شرطة يدعى خالد محمد على من قوة تأمين الطرق بكدمة بالساعد الأيمن جراء تعدى عاطل عليه بشومة أثناء ممارسة مهام عملة بالكمين الأمنى بالطريق الزراعى القاهرة - الإسكندرية بدائرة إيتاى البارود .

وتبين من الفحص أثناء تلقى الضابط المذكور بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة أسفل كوبرى إيتاى البارود العلوى، انتقل على الفور لمكان البلاغ و تبين حدوث مشاجرة بين كل من " عيد ش ع " صاحب كشك ، ونجله محمد عاطل وآخرين ، وحال ضبطهم قام المتهم الثانى بالتعدى على الضابط بشومة فأحدث إصابته بالساعد الأيمن وفرا طرفى المشاجرة هاربين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6740 إدارى إيتاى البارود وجارى العرض على النيابة .

وكلف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتهمين .


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