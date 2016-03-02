إصابة ضابط شرطة أثناء فض مشاجرة بالبحيرة

أصيب اليوم الأربعاء، ضابط شرطة من قوة تأمين الطرق بالبحيرة فى ساعده الأيمن جراء فض مشاجرة فى إيتاى البارود .

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة ، تلقى إخطارا من العميد حازم حسن وكيل المباحث الجنائية ، يفيد بإصابة رائد شرطة يدعى خالد محمد على من قوة تأمين الطرق بكدمة بالساعد الأيمن جراء تعدى عاطل عليه بشومة أثناء ممارسة مهام عملة بالكمين الأمنى بالطريق الزراعى القاهرة - الإسكندرية بدائرة إيتاى البارود .

وتبين من الفحص أثناء تلقى الضابط المذكور بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة أسفل كوبرى إيتاى البارود العلوى، انتقل على الفور لمكان البلاغ و تبين حدوث مشاجرة بين كل من " عيد ش ع " صاحب كشك ، ونجله محمد عاطل وآخرين ، وحال ضبطهم قام المتهم الثانى بالتعدى على الضابط بشومة فأحدث إصابته بالساعد الأيمن وفرا طرفى المشاجرة هاربين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6740 إدارى إيتاى البارود وجارى العرض على النيابة .

وكلف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتهمين .

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