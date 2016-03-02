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شاركوهم وبلاش تهملوهم..المشاركة الاجتماعية تحمى كبار السن من مشاكل الشيخوخة

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شاركوهم وبلاش تهملوهم..المشاركة الاجتماعية تحمى كبار السن من مشاكل الشيخوخة شاركوهم وبلاش تهملوهم..المشاركة الاجتماعية تحمى كبار السن من مشاكل الشيخوخة
كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ميسورى فى كولومبيا، عن وجود صلة بين النوم الجيد والتغلب على مشكلات الشيخوخة، مشيرة إلى أن المشاركة الاجتماعية تساعد كبار السن فى النوم الأفضل، وبالتالى يمكن استفادة الذين يعانون صعوبة فى النوم من المشاركة فى الأنشطة الاجتماعية لتأثيرها الإيجابى على صحتهم.

وقال الباحث جين تشن هاو إن الترابط الاجتماعى عنصر أساسى لصحة كبار السن، حيث المشاركة فى المناسبات الاجتماعية يحقق لهم الشعور بالانتماء ويمتعهم بشيخوخة صحية.

وأشار الباحث فى الدراسة التى نشرها موقع "تايمز أوف إنديا" إلى أنه ركز فى بحثه على 3 جوانب من الحياة الاجتماعية هى العمل التطوعى، وحضور المحاضرات الدينية والأنشطة الاجتماعية، وأظهرت النتائج أنها تحقق لكبار السن شيخوخة صحية وتمتعهم بنوم أفضل، كما تبين أن المشاركات الاجتماعية تجعل كبار السن أكثر نشاطا بجانب نومهم الجيد.


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