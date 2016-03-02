توفيق عكاشة: بيع قناة «الفراعين» في مزاد علني السبت المقبل

أصدر الدكتور توفيق عكاشة، مالك قنوات الفراعين، بيانًا منذ قليل، أعلن خلاله عرض القناة في مزاد علني السبت المقبل.

وقال عكاشة، في بيانه الذي نشره على الصفحة الرسمية لبرنامج “مصر اليوم”، على موقع “فيس بوك” : “ببالغ الحزن والأسى أعلن أنا الدكتور توفيق عكاشة بصفتي مالك ومدير مجموعة قنوات الفراعين الفضائية إيقاف بث القناة، وتصفية كافه حساباتها، وعرضها للبيع في مزاد علني السبت صباحا”.

وأضاف: “تم الاتفاق على بيع استوديو برنامج “مصر اليوم” لمحلات أبو مازن مع الابقاء علي فريق العمل على حسب طلبهم، كما تم بيع الدور الأول للقناة لمحلات الشبرواي بشرط الاستمرار معهم بالعمل بالمحل لكنني رفضت لاتفرغ للبرلمان”.

وتابع عكاشة: “ذلك نظرا لما تعرضت له من ضغوط وابتزازات واعتداءات اعلن اليوم نهاية قناة الفراعين ولكنني ساستمر مع احبابي ومتابعي من خلال هذه الصفحة .. وشكرا”.

وصوت أعضاء مجلس النواب، مساء اليوم، على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، على خلفية لقائه بالسفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين لأسبوع الماضي.

ووافق 465 عضوا على إسقاط عضوية “عكاشة”، بحسب ما ذكره مراسل «ONA».