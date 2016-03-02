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"المهندسين" بالإسكندرية:أنهينا حصر مشاكل مدينة برج العرب وجار تسليم 74 وحدة

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"المهندسين" بالإسكندرية:أنهينا حصر مشاكل مدينة برج العرب وجار تسليم 74 وحدة "المهندسين" بالإسكندرية:أنهينا حصر مشاكل مدينة برج العرب وجار تسليم 74 وحدة
أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندسة سمر شلبى، أنه تم الانتهاء من حصر ودراسة جميع مشاكل الوحدات السكنية التى تم تسليمها بمدينة المهندسين منذ بدايتها فى عام 1999 حتى الآن بمدينة برج العرب الجديدة.

وأوضحت فى بيان اليوم أن الدراسة شملت كل وحدة على حدة وتحديد ما تم دفع قيمته، وما تم استلامه كما شملت الدراسة تحديد الوحدات غير المستلمة، والوحدات غير المدفوع قيمتها بالكامل.

وأضافت أن الدراسة حددت الأفراد الذين قاموا بشراء تلك الوحدات والتأكد من كونهم مهندسين من عدمه وفحص المستندات لاتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حق نقابة مهندسى الإسكندرية.

وأشار المهندس عمرو بندق، رئيس مجلس حماية المهنة، إلى أن نقابة المهندسين بالإسكندرية، تقوم بإعداد وتكوين اتحاد الشاغلين فور الانتهاء من تسليم الوحدات بالكامل مؤكدًا أنه جارٍ تسليم 74 وحده متميزة بالمرحلة الثانية، و17 فيلا من الجزء الشرقى بالمدينة.

وتعد مدينة المهندسين والتى تقع بالحى السكنى الأول بمدينة برج العرب الجديدة هى أول مدينة سكنية خاصة بالمهندسين فى الإسكندرية؛ والتى تبلغ مساحتها 68 فدانا يقام عليها 1815 وحدة سكنية.


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