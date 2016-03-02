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إسرائيل تمنع عضوين من حركة فتح بغزة من التوجه إلى رام الله

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إسرائيل تمنع عضوين من حركة فتح بغزة من التوجه إلى رام الله إسرائيل تمنع عضوين من حركة فتح بغزة من التوجه إلى رام الله

>منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى عضوين فى "المجلس الثوري" لحركة فتح من مغادرة قطاع غزة إلى رام الله عبر معبر "ايرز" للمشاركة فى اجتماعات الدورة الـ 16 للمجلس التى ستنعقد الليلة لمناقشة الوضع السياسى والوطنى والحركى .

وقال عضو المجلس الثورى لحركة فتح أسامة الفرا فى تصريح صحفى مساء اليوم /الأربعاء/ - "إن إسرائيل منعته وهو القيادى عبد الله أبو سمهدانة من التوجه إلى رام الله للمشاركة فى اجتماع المجلس الثوري"، مشيرا إلى أن باقى أعضاء المجلس الثورى تمكنوا من مغادرة غزة.

وأضاف أنه قدم طلبا عبر المجلس الثورى لحركة فتح للمغادرة لكن تم إبلاغه بالرفض من قبل الجانب الإسرائيلى، مشيرا إلى أنه قبل شهر كان قادما من رام الله ولم توجد أى إشكاليات .
>وأعرب الفرا عن أمله أن "يرتقي" المجلس الثورى بقراراته إلى حجم وطبيعة التحديات التى تواجه الشعب الفلسطينى وحركة فتح.
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