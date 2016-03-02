7 ملايين جنيه لإنشاء شبكة صرف صحي بقريتين بالوادى الجديد‎

قال المهندس عادل عباس، رئيس مركز ومدينة باريس، اليوم الأربعاء، إنه جار العمل في إنشاء شبكة صرف صحي بالقرية الجديدة بـ”جورمشين 7 “، وقرية “دوش” بتكلفة 7 ملايين جنيه.

وأضاف عباس، في بيان اليوم، أنه تم بالفعل الانتهاء من العمل في خطوط الانحدار وجاري العمل في بناء المحطة وتركيبها .

جدير بالذكر أن القري التابعة لمركز باريس يتم بها إنشاء محطات مياه شرب جديدة وإحلال وتجديد أخري بقيمة 14.5 مليون جنيه لخدمة جميع القري البعيدة والمحرومة كدرب الأربعين والقصر القبلي والمكس وبغداد وغيرها من القري محرومة الخدمات .