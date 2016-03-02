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إخلاء سبيل الفنانة ميرهان حسين بكفالة 5 آلاف جنيه

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إخلاء سبيل الفنانة ميرهان حسين بكفالة 5 آلاف جنيه إخلاء سبيل الفنانة ميرهان حسين بكفالة 5 آلاف جنيه
أمرت نيابة الهرم، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل الفنانة ميرهان حسين بكفالة 5 آلاف جنيه، فى اتهامها بالاعتداء على ضباط قسم شرطة الهرم، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل ضابطين بضمان وظيفتهما لاتهامهما بالاعتداء على الفنانة.

يذكر أن النيابة وجهت للفنانة الشابة تهمة التعدى بالضرب على موظف أثناء تأدية مهام وظيفته، والسب والقذف والسكر أثناء القيادة، ووصلت "مريهان" إلى مقر المحكمة فى سيارة الترحيلات مقيدة بالكلابشات مع متهمين آخرين، وسط حراسة أمنية مشددة، كما حرص على الحضور عدد من أصدقائها وأقاربها.


>- النيابة توجه لضباط "كمين الهرم" تهمة هتك عرض الفنانة مريهان حسين

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