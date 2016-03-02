السفير أحمد بن حلى:لم يتقدم لمنصب أمين جامعة الدول العربية إلا المرشح المصرى

قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى، إنه حتى الآن لم يتقدم إلى منصب الأمين العام للجامعة إلا مرشح واحد من جمهورية مصر العربية وتم إبلاغ الدول الأعضاء به من خلال وزارة الخارجية المصرية، وتابع:" المشاورات جارية حول هذه الشخصية ولا يوجد أى مرشح آخر حتى الآن".

وأضاف "بن حلى" خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه ستعقد دورة غير عادية لوزراء الدول الأعضاء فى الــ10 من مارس الجارى لانتخاب الأمين العام الجديد، وتابع: "تلقينا 12 مذكرة رسمية ترحب بدعوة مصر لعقد اجتماع الوزراء فى 10 مارس الجارى".

وشدد نائب الأمين العام، على أن الدكتور نبيل العربى وضع الجامعة العربية على طريق تعديل الميثاق، وتابع: "هناك مشروع جديد للميثاق يناقش الآن".

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