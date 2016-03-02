عبد الحفيظ: أرجوكم .. كفاية تكسير عظام للاعبي الأهلي

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي ضيقه من عدم وضوح الرؤية فيما يخص الملاعب التي ستستقبل الفريق الأحمر خلال الأسابيع المقبلة.

وجاءت تصريحات عبد الحفيظ بعد فوز الأهلي على بتروجيت بهدفين. ويلعب الفريق الأحمر أمام مصر للمقاصة يوم السبت، ولم يتم تحديد الملعب بعد مع اتجاه لنقل اللقاء إلى استاد السويس، لا برج العرب.

وقال عبد الحفيظ: "أولم نكن قد عبرنا تلك المرحلة؟ مرحلة أن المسؤولين ينظمون جدول الفريق مباراة بمباراة؟".

وتابع "كنت أظن أن الأمر أصبح واضحا وهناك استقرار. برج العرب بات ملعبنا ونحن راضون عن ذلك، ونتمنى أن نستمر هنا".

وأكمل "لكن فلنترك الكرة المحلية جانبا، منتخب مصر نفسه ألن يتأثر بما يحدث؟".

وأوضح "هل تطلبون منا أن نعود من الاسكندرية ثم السفر للسويس لمواجهة المقاصة، بعدها نسافر لإثيوبيا ترانزيت حتى نصل إلى أنجولا لخوض مباراتنا في دوري أبطال إفريقيا".

ويواجه الأهلي نظيره المقاصة بالدوري المصري يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21، في حين أنه سيواجه ريكرياتيفو في منافسات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وأكمل عبد الحفيظ "سنسافر داخليا هناك في أنجولا. وبعدها سننتقل نعود للقاهرة، ونلعب بعدها بأيام في ملعب لم يتحدد، وبعدها يطير الدوليون من الأهلي إلى نيجيريا يوم 25 مارس ثم يعودون!".

وأردف "بالتأكيد سيتأثر اللاعبون، فلماذا لا ننهي كل هذا الجدل".