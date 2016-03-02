زيزو يقرر استمرار الأهلي في الاسكندرية.. ويسأل يول عمن يدير لقاء المقاصة

قرر عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" رئيس قطاع الكرة في الأهلي استمرار بعثة الفريق في الاسكندرية لحين مباراة مصر للمقاصة يوم السبت المقبل في الدوري المصري.

زيزو اختار بقاء الأهلي في المقاصة كون المباراة من تنظيم الفريق الأحمر، وبالتالي فإن الشياطين يرغبون في خوضها على ملعب برج العرب.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة قد صرح بأنه حصل على موافقة بإقامة المباراة في ملعب الاسكندرية، وإن كان الأهلي يرغب في خوضها على أرض برج العرب دون سواها.

يول

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن جلسة ستجمعه مع زيزو ومارتن يول المدير الفني الوافد حديثا للقلعة الحمراء.

وصرح عبد الحفيظ "يول نفسه هو من سيحسم أمره ويجيب من يقود مباراة الأهلي ومصر للمقاصة يوم السبت".

وتابع "الاتجاه الأقرب أن يقود يول الفريق بنفسه يوم السبت".

وكان زيزو قد تولى مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي. وأتم الأهلي تلك الخطوة بجلب الهولندي مارتن يول.

يول حضر من المدرجات مباراة الأهلي وبتروجيت التي انتهت بفوز الفريق الأحمر. وغالبا سيقود الشياطين في اللقاء التالي أمام المقاصة.