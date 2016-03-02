خالد القماش لـ في الجول: أخشى من استسهال اللاعبين في المباراتين المقبلتين

أكد خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي أنه يخشى من أن يعرف الاستسهال طريقا للاعبيه خلال المباراتين المقبلتين أمام حرس الحدود والاتحاد السكندري.

وتحدث القماش لـFilGoal.com قائلا:"أخشى من استسهال اللاعبين خلال الفترة المقبلة بعد أن حقق الفريق الفوز في الثلاث مباريات المقبلة".

وكان الإسماعيلي قد فاز في المباريات الثلاث الأخيرة على حساب كل من المقاولون العرب وطلائع الجيش والداخلية ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.

وواصل القماش حديثه"ما يتردد حول سهولة المباراتين المقبلتين أمام الحرس والاتحاد السكندري نظرا لخوضهما على ملعبنا وإننا سنحقق الفوز في كليهما أمر غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف"حرس الحدود دعم صفوفه في الانتقالات الشتوية بشكل جيد وقام بتبديل الجهاز الفني وأصبح لدى لاعبيه دافع قوي لتحقيق نتائج إيجابية لتفادي الهبوط بنهاية الموسم".

وأكمل"كل هذا يجعلنا ندرك صعوبة الفترة المقبلة وهذا يتطلب مزيدا من التركيز من قبل اللاعبين والحرص على استمرار الانتصارات لاحتلال أحد المراكز في المربع الذهبي".

وأتم"أريد مواصلة النجاح مع الفريق فعندما تسلمت المهمة كان الفريق في المركز الـ12 والآن نحن في الخامس وعلينا الاستمرار في التقدم في الجدول بتحقيق الانتصارات".