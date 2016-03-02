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صور| وقفة احتجاجية أمام منزل «عبد الناصر» ضد نائب التطبيع توفيق عكاشة‎

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5437c4f8-14bd-4b9a-91f9-e635e505ef49مراسل «ONA»

نظم مساء اليوم الأربعاء، عدد من النشطاء والناصريين وأهالى قرية “بنى مر” التابعة لمركز الفتح بأسيوط، مسقط رأس الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وقفة إحتجاجية أمام منزل ابن عم الزعيم الحاج طه حسين خليل .

وردد المحتجون، خلال الوقفة، عبارات “عبد الناصر يا شريف، عبد الناصر يا نضيف، عبد الناصر يا حرية، عبد الناصر يا وطنية، عبد الناصر لسه ممتش، عبد الناصر يا عدو اسرائيل”.

ومن جانبه، قال صلاح خلف الله أمين إعلام الحزب العربى الناصرى بأسيوط، أن الوقفة إحتجاجًا على تطاول “عكاشة”، عضو مجلس النواب ورئيس قناة الفراعين على الرئيس الراحل خالد الذكر جمال عبدالناصر أثناء لقاءه واجتماعه بالسفير الاسرائيلى وفى برنامج اليوم حلقة أول أمس على قناة “الفراعين” .

وقال أكرم هلال بالحزب العربي الناصري بأسيوط ان الوقفة جاءت احتجاجاً على تطاول توفيق عكاشة على الزعيم الراحل جمال عبد الناصر اثناء لقاءه بالسفير الاسرائيلى فى منزله وخلال برنامج مصر اليوم خلال حلقة أمس الأول على قناته ” الفراعين

وأضاف صلاح خلف الله أمين الاعلام بالحزب العربي الناصري إن توفيق عكاشة قد اذاع تقريرا مسجلا عن عبدالناصر حوى كثير من المشاهد المغلوطة ومستخدما عبارات يحاسب عليها القانون ضد زعيم وقائد عربى له محبيه فى مصر والوطن العربى

وأشار ياسر جمال أحد المشاركين في الوقفة، إلى أن أهل الصعيد لن يقفوا صامتين امام اهانة رموزهم العريقة ونسائهم الشريفة قائلاً ” الصعيد خط أحمر فاحذروا غضب الصعايدة ” مطالبين فى الوقفة بغلق قناة الفراعين و محاكمة توفيق عكاشة و تكوين لجنة قانونية للدفاع عن عبدالناصر وكتابة مذكرة للنائب العام للقبض على عكاشة .

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